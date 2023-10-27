Финансовая поддержка Украины: новоизбранный спикер Конгресса США выдвинул условия

Майк Джонсон, только что избранный спикер Палаты представителей Конгресса США, объявил о своей готовности вынести на голосование законопроект о повышении финансовой помощи для Украины, но при условии строгого соблюдения определенных требований.
Эту информацию передает NBC News.
На вопросы журналистов Майк Джонсон отметил, что они работают над установлением этих конкретных условий и критериев.
Он подчеркнул важность прозрачности и четко определенных целей, которые должен будет предоставить Белый дом.
Спикер также подчеркнул, что ожидает, что эти дискуссии будут результативными и приведут к конструктивным решениям.
Эту информацию передает NBC News.
На вопросы журналистов Майк Джонсон отметил, что они работают над установлением этих конкретных условий и критериев.
Он подчеркнул важность прозрачности и четко определенных целей, которые должен будет предоставить Белый дом.
Спикер также подчеркнул, что ожидает, что эти дискуссии будут результативными и приведут к конструктивным решениям.
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