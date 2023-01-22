Февральская встреча в Рамштайне станет "авиационной " - ОП

10:23 22 января Киев, Украина

Следующая встреча в формате Рамштайн будет посвящена поставкам авиации для ВСУ. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.

Он напомнил, что следующее заседание должно пройти в середине февраля.

"По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот Рамштайн создаст новую реальность. Я также уверен, что мы можем его неофициально назвать бронетанковым Рамштайном. И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий Рамштайн будет авиационным", - отметил Сибига.

Также сегодня советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вопрос передачи Украине F-16 разблокирован.

Напомним, Рамштайн-8, который прошел на той неделе, не одобрил передачу танков Украине. В то же время в Германии дали понять, что готовятся к тому, чтобы как можно быстрее поставить танки Leopard 2 в случае принятия решения в пользу поставки.