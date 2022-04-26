Фейковые новости телеканала НАШ: ВСУ обстреляли Донбасс

13:05 27 ноября Киев, Украина

Фейковый телеканал НАШ, который находится под контролем и редакцией Виктора Медведчука, запустил в эфир очередную сенсацию. На канале рассказали как летчики ВСУ бомбили по мирным жителям Донбасса.



На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

«Раньше фейки про распятых мальчиков и изнасилованных карателями бабушек показывали российские СМИ. А теперь этим занимаются уже украинские телеканалы. В эфир канала Наш вывели звонок якобы жительницы ОРДЛО , которая рассказала, что лично видела, как украинский самолет бомбил мирных жителей Донбасса, и в кабине было видно летчика, который сидел и смеялся», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

При этом журналист отметил, что никто из ведущих канала даже не попытался оспорить столь очевидную ложь.

«Никто из ведущих, разумеется, не пояснил, что такого быть не может. Эта дичь выдается за чистую монету», — подчеркнул Казанский.

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания уже штрафовал телеканал НАШ на 105 тысяч гривен за трансляцию интервью со сбежавшим в РФ экс-премьером Николаем Азаровым.