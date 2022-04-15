Фальшивый и некорректный текст: американский дипломат в ОБСЕ отреагировал на статью Путина

Статья главы Кремля Владимира Путина с нарративами об Украине является историческим вымыслом и оскорбляет украинский народ.
Об этом заявил и. о. временно поверенного в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ.
Американский дипломат отметил, что разделяет осуждение этого "фальшивого и некорректного текста" со стороны главы украинской миссии при ОБСЕ.
Постоянный представитель Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постсовета обратил внимание стран-участниц на статью Путина "с фейковыми нарративами об Украине". В частности, он указал на высказывания президента РФ о том, что "настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией". По словам посла, эта путинская концепция суверенитета является "весьма интересной".
Также глава украинской миссии при ОБСЕ заявил, что руководство Кремля остается разочарованным по поводу того, "что независимая Украина не стремится к этому российскому так называемому партнерству после того, как Россия начала вооруженную атаку на Украину в 2014 году, в результате чего была временна оккупирована и предпринята попытка аннексии части территории Украины".
Как сообщалось, 12 июля Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Статья начинается с постоянного утверждения Путина, что «русские и украинцы – один народ». При этом автор заявляет, что как «большую общую беду, как трагедию» воспринимает «стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной». Вину за это он возлагает на «собственные ошибки, допущенные в разные периоды», а также на «целенаправленную работу» неких сил.
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