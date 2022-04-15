Фальшивый и некорректный текст: американский дипломат в ОБСЕ отреагировал на статью Путина

20:16 16 июля Киев, Украина

Статья главы Кремля Владимира Путина с нарративами об Украине является историческим вымыслом и оскорбляет украинский народ.

Об этом заявил и. о. временно поверенного в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Я тоже прочитал статью президента Путина, на которую ссылается уважаемый представитель Украины. Она - как исторический вымысел, так и крайне оскорбительна для украинского народа", - заявил он.

Американский дипломат отметил, что разделяет осуждение этого "фальшивого и некорректного текста" со стороны главы украинской миссии при ОБСЕ.