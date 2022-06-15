Facebook и Twitter удаляют цитаты активиста Романа Ратушного

14:52 15 июня Киев, Украина

После гибели киевского активиста Романа Ратушного, пользователи соцсетей начали активно распространять сообщение с его мыслями о войне.

В нем Роман написал: "Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям".



Но



Алгоритмы классифицировали фразу как язык вражды (hate speech). О первом случае блокировки написал юрист и член Независимого медийного совета Игорь Раскладай. Но Facebook Twitter распознали в цитате язык ненависти и начали блокировать сообщения с ним, сообщает MediaSapiens.Алгоритмы классифицировали фразу как язык вражды (hate speech). О первом случае блокировки написал юрист и член Независимого медийного совета Игорь Раскладай.

"Сейчас, по количеству жалоб немного. Первой жертвой стал сам Роман – твиттер удалил этот пост. На фейсбуке первой стала Тамила Ташева, ей прилетел желтый треугольник в профиль. Пострадали Рагули, еще несколько френдов.



Я надеюсь, что ФБ отреагирует на этот кейс по достоинству, но на это нужно время, ну и учтите полсуточную разницу по времени с Калифорнией", - отметил Раскладай.



Он добавил, что Twitter уже забанил это сообщение.





По его словам, цитата формально является призывом к убийству, а не defence speech (защите). Именно поэтому систему нужно будет "переучить". Для этого должно быть несколько примеров, потому что алгоритмы распознают слова, а не эмоции.



Игорь Раскладай объяснил, что так же происходило с постами в Instagram и Facebook, когда пользователи публиковали фото с хештегом #Буча и Ирпень.



По мнению эксперта, этот кейс еще раз показывает, что правила соцсетей касаются только мирного времени. По его словам, цитата формально является призывом к убийству, а не defence speech (защите). Именно поэтому систему нужно будет "переучить". Для этого должно быть несколько примеров, потому что алгоритмы распознают слова, а не эмоции.Игорь Раскладай объяснил, что так же происходило с постами в Instagram и Facebook, когда пользователи публиковали фото с хештегом #Буча и Ирпень.По мнению эксперта, этот кейс еще раз показывает, что правила соцсетей касаются только мирного времени.