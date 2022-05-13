Евросоюз выделяет дополнительную финансовую помощь Украине

Для закупки тяжелого вооружения — танков и артиллерии, ЕС выделит Украине финансовую помощь в размере 500 млн евро.
Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД G7.
Отвечая на вопрос, могут ли страны ЕС финансировать поставки военных самолетов Украине, Боррель заявил: «Нет, на 500 млн евро нельзя поставить много самолетов. Эти средства будут направлены на закупки тяжелого вооружения, необходимого для войны такого типа».
Боррель также призвал страны G7 усиливать давление на россию, вводить новые санкции, пытаться изолировать рф на мировой арене, бороться с российской пропагандой и «создавать единый фронт для поддержки Украины».
Также, по мнению главы внешнеполитической службы ЕС, в ближайшие дни удастся согласовать решение об эмбарго на российскую нефть.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 12 мая заявил, что оружие для Украины ищут по всему миру. Но проблема в том, что украинцам нужно вооружение советских образцов, для которого не требуется переобучать личный состав. И это же вооружение пытается закупать и россия.
По словам Уоллеса, запасы советской военной техники и оборудования есть в 23 странах мира. В Афганистане, куда Советский Союз ввел войска в 1979 году, вероятно, может быть советское оружие, но Уоллес считает, что даже русские не решатся покупать его там.
За 2,5 месяца войны число государств, помогающих Украине оружием, выросло до 30.
За 2,5 месяца войны число государств, помогающих Украине оружием, выросло до 30.
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