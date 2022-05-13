Евросоюз выделяет дополнительную финансовую помощь Украине

14:41 13 мая Киев, Украина

Для закупки тяжелого вооружения — танков и артиллерии, ЕС выделит Украине финансовую помощь в размере 500 млн евро.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД G7.

«Это уже седьмая встреча [глав МИД] G7 с начала войны в Украине. Рецепт остается прежним: больше поддержки Украине, включая военную. Я объявлю о выделении 500 млн евро военной помощи для Украины, что доведет нашу помощи в общей сложности до 2 млрд евро», — сказал Боррель. Он уточнил, что на эти средства «будет закуплено тяжелое вооружение. — На данный момент мы уже направили бронемашины, танки, артиллерию и снаряды»

Отвечая на вопрос, могут ли страны ЕС финансировать поставки военных самолетов Украине, Боррель заявил: «Нет, на 500 млн евро нельзя поставить много самолетов. Эти средства будут направлены на закупки тяжелого вооружения, необходимого для войны такого типа».



Боррель также призвал страны G7 усиливать давление на россию, вводить новые санкции, пытаться изолировать рф на мировой арене, бороться с российской пропагандой и «создавать единый фронт для поддержки Украины».



Также, по мнению главы внешнеполитической службы ЕС, в ближайшие дни удастся согласовать решение об эмбарго на российскую нефть.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 12 мая заявил, что Боррель также призвал страны G7 усиливать давление на россию, вводить новые санкции, пытаться изолировать рф на мировой арене, бороться с российской пропагандой и «создавать единый фронт для поддержки Украины».Также, по мнению главы внешнеполитической службы ЕС, в ближайшие дни удастся согласовать решение об эмбарго на российскую нефть.Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 12 мая заявил, что оружие для Украины ищут по всему миру. Но проблема в том, что украинцам нужно вооружение советских образцов, для которого не требуется переобучать личный состав. И это же вооружение пытается закупать и россия.

«Значительная часть [Министерства обороны] и военных атташе во всем мире ищут. Порой мы наталкиваемся на русских, кстати, которые тоже ищут в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются, — рассказал Уоллес газете The Wall Street Journal. — Если вы хотите передать это украинцам завтра утром, чтобы они могли продолжать бороться... найдите то, чему они обучены, найдите то, что им надо».