Евросоюз выделит 110 млн евро помощи Украине и украинским беженцам в Молдове

Евросоюз выделяет 110 млн евро гуманитарной помощи, призванных поддержать жителей Украины и украинских беженцев в Молдове, как сообщила Еврокомиссия. Из общей суммы 100 млн евро предназначены для оказания гуманитарной помощи населению Украины, а 10 млн евро направляются на поддержку беженцев и общин, принимающих их в Молдове.
Средства будут использованы для предоставления основных услуг, включая денежную помощь, продовольствие, воду, убежище, медицинское обслуживание, психосоциальную поддержку и защиту. Помимо этого, Евросоюз предоставит Украине 84 электрогенератора из своих стратегических резервов в ответ на прошлогодние атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины.
Также сообщается, что ЕС активно координирует пожертвования частного сектора для поставки критически важного энергетического оборудования в Украину. Общий объем гуманитарной помощи от Евросоюза в ответ на военное вторжение россии против Украины составляет 843 млн евро.
Средства будут использованы для предоставления основных услуг, включая денежную помощь, продовольствие, воду, убежище, медицинское обслуживание, психосоциальную поддержку и защиту. Помимо этого, Евросоюз предоставит Украине 84 электрогенератора из своих стратегических резервов в ответ на прошлогодние атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины.
Также сообщается, что ЕС активно координирует пожертвования частного сектора для поставки критически важного энергетического оборудования в Украину. Общий объем гуманитарной помощи от Евросоюза в ответ на военное вторжение россии против Украины составляет 843 млн евро.
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