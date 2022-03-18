Евросоюз ввел санкции в отношении Абрамовича, Керимова и Эрнста

19:40 15 марта Киев, Украина





В санкционный список попали: Европейский союз ввел дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину. ЕС наложил ограничения на 15 человек и девять организаций из России, следует из публикации в Официальном журнале Евросоюза В санкционный список попали:

миллиардер Роман Абрамович (Evraz, «Норильский никель»),

миллиардер Герман Хан («Альфа-групп»),

миллиардер Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат),

миллиардер Алексей Кузьмичев («Альфа-групп»),

миллиардер и сенатор Сулейман Керимов («Полюс»),

управляющий директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев,

президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин,

гендиректор компании «Россети» Андрей Рюмин,

гендиректор Первого канала Константин Эрнст,

журналист РИА Новости Армен Гаспарян,

телеведущий Артем Шейнин,

телеведущий и публицист Дмитрий Куликов,

бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина,

управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян,

основной акционер Сибирской угольной энергетической компании Владимир Рашевский.

В список организаций, в отношении которых ввели ограничения, попали «Рособоронэкспорт», «УралВагонЗавод», «Роснефть-Аэро», холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы», ПАО «Курганмашзавод», холдинг «Вертолеты России», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация» и АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».