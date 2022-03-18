Евросоюз ввел санкции в отношении Абрамовича, Керимова и Эрнста

Европейский союз ввел дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину. ЕС наложил ограничения на 15 человек и девять организаций из России, следует из публикации в Официальном журнале Евросоюза.
В санкционный список попали:
В санкционный список попали:
- миллиардер Роман Абрамович (Evraz, «Норильский никель»),
- миллиардер Герман Хан («Альфа-групп»),
- миллиардер Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат),
- миллиардер Алексей Кузьмичев («Альфа-групп»),
- миллиардер и сенатор Сулейман Керимов («Полюс»),
- управляющий директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев,
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин,
- гендиректор компании «Россети» Андрей Рюмин,
- гендиректор Первого канала Константин Эрнст,
- журналист РИА Новости Армен Гаспарян,
- телеведущий Артем Шейнин,
- телеведущий и публицист Дмитрий Куликов,
- бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина,
- управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян,
- основной акционер Сибирской угольной энергетической компании Владимир Рашевский.
В список организаций, в отношении которых ввели ограничения, попали «Рособоронэкспорт», «УралВагонЗавод», «Роснефть-Аэро», холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы», ПАО «Курганмашзавод», холдинг «Вертолеты России», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация» и АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».
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