Евросоюз создает механизм для конфискации активов россиян

15:52 22 июля Киев, Украина





В рамках 7 пакета санкций, утвержденного советом ЕС в четверг, близкие кремлю олигархи, чиновники, силовики, а также компании, попавшие под ограничительные меры, будут обязаны самостоятельно раскрыть властям свою собственность на территории европейских стран.



Бремя декларирования активов перекладывается на лица, попавшие под санкции, говорится в заявлении Совета ЕС. Это упростит их заморозку, а кроме того, создаст юридическую базу для последующей конфискации собственности, пояснил Bloomberg чиновник в Брюсселе. Власти Евросоюза делают еще один шаг в сторону конфискации активов российских граждан, включенных в санкционные списки.В рамках 7 пакета санкций, утвержденного советом ЕС в четверг, близкие кремлю олигархи, чиновники, силовики, а также компании, попавшие под ограничительные меры, будут обязаны самостоятельно раскрыть властям свою собственность на территории европейских стран.Бремя декларирования активов перекладывается на лица, попавшие под санкции, говорится в заявлении Совета ЕС. Это упростит их заморозку, а кроме того, создаст юридическую базу для последующей конфискации собственности, пояснил Bloomberg чиновник в Брюсселе.

Еврокомиссия готовит поправки к законодательству, в рамках которых уклонение от санкций будет признано уголовным преступлением. Это даст возможность открывать судебные разбирательства, итогом которых может стать решение о конфискации собственности.



Незадекларированные активы попавших под санкции лиц, таким образом, могут быть изъяты, поясняет источник Bloomberg. Решение будет приниматься каждой отдельной страной ЕС на основании собственного законодательства и норм судебной системы.



Процесс конфискации, как ожидается, стартует в октябре — к этому моменту власти ЕС завершат разработку соответствующей директивы, говорил 12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.