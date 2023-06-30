Евросоюз создает механизм для конфискации активов россиян

Власти Евросоюза делают еще один шаг в сторону конфискации активов российских граждан, включенных в санкционные списки.
В рамках 7 пакета санкций, утвержденного советом ЕС в четверг, близкие кремлю олигархи, чиновники, силовики, а также компании, попавшие под ограничительные меры, будут обязаны самостоятельно раскрыть властям свою собственность на территории европейских стран.
Бремя декларирования активов перекладывается на лица, попавшие под санкции, говорится в заявлении Совета ЕС. Это упростит их заморозку, а кроме того, создаст юридическую базу для последующей конфискации собственности, пояснил Bloomberg чиновник в Брюсселе.
В рамках 7 пакета санкций, утвержденного советом ЕС в четверг, близкие кремлю олигархи, чиновники, силовики, а также компании, попавшие под ограничительные меры, будут обязаны самостоятельно раскрыть властям свою собственность на территории европейских стран.
Бремя декларирования активов перекладывается на лица, попавшие под санкции, говорится в заявлении Совета ЕС. Это упростит их заморозку, а кроме того, создаст юридическую базу для последующей конфискации собственности, пояснил Bloomberg чиновник в Брюсселе.
Еврокомиссия готовит поправки к законодательству, в рамках которых уклонение от санкций будет признано уголовным преступлением. Это даст возможность открывать судебные разбирательства, итогом которых может стать решение о конфискации собственности.
Незадекларированные активы попавших под санкции лиц, таким образом, могут быть изъяты, поясняет источник Bloomberg. Решение будет приниматься каждой отдельной страной ЕС на основании собственного законодательства и норм судебной системы.
Процесс конфискации, как ожидается, стартует в октябре — к этому моменту власти ЕС завершат разработку соответствующей директивы, говорил 12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Незадекларированные активы попавших под санкции лиц, таким образом, могут быть изъяты, поясняет источник Bloomberg. Решение будет приниматься каждой отдельной страной ЕС на основании собственного законодательства и норм судебной системы.
Процесс конфискации, как ожидается, стартует в октябре — к этому моменту власти ЕС завершат разработку соответствующей директивы, говорил 12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
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