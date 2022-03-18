18:05 18 июня Киев, Украина

Санкционное давление на Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair заметно усилилось. Как сообщил в Twitter сегодня, 18 июня, корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси, которые затронут три сферы.

"Стало понятно, что существует соглашение о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси по трем сферам - калийные удобрения, банковское дело и нефть - с политическим "зеленым светом" на совете по иностранным делам в понедельник. Должно финализироваться в ближайшие дни", - написал журналист.

Ранее сообщалось, что в санкционный список ЕС попали 78 человек и 7 организаций.

Напомним, Александр Лукашенко призвал страны Запада прекратить санкционное давление на Беларусь. Также в Минске заявили, что уже подготовили специальные защитные меры на случай введения новых санкций Евросоюза.