Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против россии

14:54 16 декабря Киев, Украина

Европейский Союз согласовал девятый пакет санкций против российской федерации, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Я приветствую договоренности о девятом пакете санкций против россии. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину", - написала она в Twitter.

По словам фон дер Ляен, новый пакет предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.

Представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов на брифинге заявил, что в пакет санкций включены и секторальные, и персональные санкции.

По его словам, персональные санкции касаются представителей правительства, Госдумы РФ, армии, физических лиц, лиц, причастных к хищению зерна.

"Что касается секторальной части, то это товары и двойного использования, товары такого обычного гражданского экспорта, которые могут использоваться для военных нужд. Такие транзакции будут прекращены. Это и химическая и биохимическая продукция. Это электроника. В частности, используемая в иранских дронах", – сказал Ченцов.
По словам дипломата, под санкции также подверглись 169 компаний.
"Им запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК, запрет экспорта товаров авиационной и космической промышленностей, включая авиационные двигатели, части к ним. И запрет на экспорт чисто гражданской продукции, которая может быть использована для военных нужд. Это гражданские беспилотные аппараты, ноутбуки, станки, навигация, GPS, радио, то есть всего более 20 групп товаров", - сказал он.
По словам Ченцова, в прошлом году торговля с рф этими товарами составила около 2 миллиардов евро.

Санкции также вводят и против банков – от SWIFT отключат Московский кредитный банк, Дальневосточный банк и Банк регионального развития
"Что важно и для поддержки наших секторов экономики, это вводится запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ. Это металл, минералы, в частности такие как титан, никель. И стоимость таких инвестиций на сегодняшний день равна около 3 миллиардов евро. И это будет прекращено", - сказал Ченцов.