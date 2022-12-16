Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против россии

14:54 16 декабря Киев, Украина

Европейский Союз согласовал девятый пакет санкций против российской федерации, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Я приветствую договоренности о девятом пакете санкций против россии. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину", - написала она в Twitter.



I welcome the agreement on the 9th sanctions package against Russia.



It focuses on tech, finance and media to push the Russian economy and war machine further off the rails.



It sanctions almost 200 individuals and entities involved in attacks on civilians & kidnapping children https://t.co/3vx73DMZyz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2022





Представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов на брифинге заявил, что в пакет санкций включены и секторальные, и персональные санкции.



По его словам, персональные санкции касаются представителей правительства, Госдумы РФ, армии, физических лиц, лиц, причастных к хищению зерна. По словам фон дер Ляен, новый пакет предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.Представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов на брифинге заявил, что в пакет санкций включены и секторальные, и персональные санкции.По его словам, персональные санкции касаются представителей правительства, Госдумы РФ, армии, физических лиц, лиц, причастных к хищению зерна.



"Что касается секторальной части, то это товары и двойного использования, товары такого обычного гражданского экспорта, которые могут использоваться для военных нужд. Такие транзакции будут прекращены. Это и химическая и биохимическая продукция. Это электроника. В частности, используемая в иранских дронах", – сказал Ченцов.

По словам дипломата, под санкции также подверглись 169 компаний.

"Им запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК, запрет экспорта товаров авиационной и космической промышленностей, включая авиационные двигатели, части к ним. И запрет на экспорт чисто гражданской продукции, которая может быть использована для военных нужд. Это гражданские беспилотные аппараты, ноутбуки, станки, навигация, GPS, радио, то есть всего более 20 групп товаров", - сказал он.

По словам Ченцова, в прошлом году торговля с рф этими товарами составила около 2 миллиардов евро.



Санкции также вводят и против банков – от SWIFT отключат Московский кредитный банк, Дальневосточный банк и Банк регионального развития