Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против россии

Европейский Союз согласовал девятый пакет санкций против российской федерации, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
I welcome the agreement on the 9th sanctions package against Russia.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2022
It focuses on tech, finance and media to push the Russian economy and war machine further off the rails.
It sanctions almost 200 individuals and entities involved in attacks on civilians & kidnapping children https://t.co/3vx73DMZyz
По словам фон дер Ляен, новый пакет предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.
Представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов на брифинге заявил, что в пакет санкций включены и секторальные, и персональные санкции.
По его словам, персональные санкции касаются представителей правительства, Госдумы РФ, армии, физических лиц, лиц, причастных к хищению зерна.
Представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов на брифинге заявил, что в пакет санкций включены и секторальные, и персональные санкции.
По его словам, персональные санкции касаются представителей правительства, Госдумы РФ, армии, физических лиц, лиц, причастных к хищению зерна.
По словам дипломата, под санкции также подверглись 169 компаний.
По словам Ченцова, в прошлом году торговля с рф этими товарами составила около 2 миллиардов евро.
Санкции также вводят и против банков – от SWIFT отключат Московский кредитный банк, Дальневосточный банк и Банк регионального развития
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