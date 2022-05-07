Евросоюз рассматривает пакет новых санкций против рф

18:18 06 мая Киев, Украина

Поэтапное нефтяное эмбарго и новые жесткие ограничения предусматривает новый пакет санкций Евросоюза против русской агрессии.

В данное время Белый дом работает над организацией видеосвязи. Об этом в четверг, 5 мая, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Она отметила, что усилия и внимание США направлено на то, чтобы продолжать подчеркивать единство, а также усилить это единство в условиях, когда союзники сталкиваются с российской агрессией.

"Мы работаем над тем, чтобы окончательно договориться о звонке G7, который, вероятно, состоится в ближайшие дни", - сказала она.

Ее также попросили пояснить, что конкретно она имела в виду, когда в начале недели сообщала о планах США в преддверии 9 Мая выразить свою поддержку Украины и Европы.



Псаки был задан вопрос о том, не подразумеваются ли какие-либо совместные мероприятия с представителями Украины и европейскими союзниками в этот день.

"Мы сообщим дополнительные детали ближе к делу", - ответила Псаки.

Предложенный Еврокомиссией новый, шестой, пакет санкций, предусматривает отключение трех крупных российских банков - включая крупнейший из них, Сбербанк - от международной системы передачи межбанковской информации SWIFT, а также отказ от импорта сырой нефти из РФ в течение шести месяцев, а к концу года - отказ от импорта российских нефтепродуктов.