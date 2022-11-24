Евросоюз работает над девятым пакетом санкций против россии - Урсула фон дер Ляйен

12:14 24 ноября Киев, Украина

Европейский Союз проводит работу над девятым пакетом антироссийских санкций на фоне атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины.



Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Финляндии с премьер-министром страны Санной Марин.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы помешать россии, чтобы еще больше снизить ее способность вести войну с Украиной. И сегодня я могу объявить, что мы в полной мере работаем над девятым пакетом санкций. И я уверена, что мы очень скоро утвердим ограничение цены на российскую нефть вместе с G7 и другими крупными партнерами. Мы не успокоимся, пока Украина не победит путина и его незаконную и варварскую войну", - подчеркнула она.

Фон дер Ляен осудила атаки россии на украинскую инфраструктуру и гражданские объекты.

"Когда я вижу снег и чувствую холод, я не могу не думать о наших украинских друзьях. Украинский народ из-за варварской террористической атаки путина на гражданскую инфраструктуру страны должен встретить эту зиму без электричества, а во многих местах — без воды", — отметила чиновник.

Она напомнила, что вину за атаки и страдания гражданского населения Украины несет именно российский президент.

"Из-за него младенцы, их родители и дедушки и бабушки мерзнут в темноте. И я решительно осуждаю эти варварские нападения. Это военные преступления", - подчеркнула фон дер Ляен.

В то же время, она выразила убеждение в победе Украины и заверила в дальнейшей поддержке со стороны Европейского Союза.