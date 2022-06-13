Евросоюз провел дебаты по заявке Украины на членство в ЕС

В Еврокомиссии обсудили заявки Украины, Молдовы и Грузии на предоставление статуса кандидата на членство в ЕС.
Об этом в понедельник, 13 июня журналист Рикард Йозвяк в Twitter.
По его словам, заявки на вступление обсуждались на предварительных дебатах.
Об этом в понедельник, 13 июня журналист Рикард Йозвяк в Twitter.
По его словам, заявки на вступление обсуждались на предварительных дебатах.
Ожидается, что решение по заявкам стран Еврокомиссия вынесет 17 июня. Но лидеры стран ЕС обсудят этот вопрос на следующей неделе.
Напомним, двумя днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. После переговоров с президентом Владимиром Зеленским она заявила, что ЕК завершит обсуждение заключения относительно статуса кандидата в члены ЕС для Украины до конца следующей недели.
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