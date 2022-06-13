Евросоюз провел дебаты по заявке Украины на членство в ЕС

16:53 13 июня Киев, Украина





Об этом в понедельник, 13 июня журналист Рикард Йозвяк в Twitter.



По его словам, заявки на вступление обсуждались на предварительных дебатах. В Еврокомиссии обсудили заявки Украины, Молдовы и Грузии на предоставление статуса кандидата на членство в ЕС Об этом в понедельник, 13 июня журналист Рикард Йозвяк в Twitter.По его словам, заявки на вступление обсуждались на предварительных дебатах.

"Выглядит как статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все еще под вопросом остается заявка Грузии", - пишет журналист.



Ожидается, что решение по заявкам стран Еврокомиссия вынесет 17 июня. Но лидеры стран ЕС обсудят этот вопрос на следующей неделе.



Напомним, двумя днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. После переговоров с президентом Владимиром Зеленским она заявила, что ЕК завершит обсуждение заключения относительно статуса кандидата в члены ЕС для Украины до конца следующей недели.