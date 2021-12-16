Евросоюз: проведение выборов в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям

В Евросоюзе уверены, что проведение российских выборов на оккупированных украинских территориях противоречит духу Минских договоренностей и несет прямую угрозу территориальной целостности Украины.

"Мы обеспокоены недавними заявлениями, в том числе со стороны российских чиновников о том, что все те люди, которые получили российские паспорта в Донецкой и Луганской областях Украины, а также должны иметь возможность участвовать в выборах в Государственную думу России, которые пройдут в сентябре этого года. Мы подчеркиваем, что проведение российских выборов на украинской территории без согласия Украины противоречило бы духу Минских договоренностей и нарушало бы территориальную целостность Украины как суверенного государства ", - говорится в заявлении.