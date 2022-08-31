Евросоюз продолжит выдавать визы россиянам "по гуманитарным соображениям"

17:54 18 августа Киев, Украина

Евросоюз не будет полностью прекращать выдачу шенгенских виз гражданам россии . Их продолжат выдавать по гуманитарным соображениям.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер на ежедневном брифинге в Брюсселе.



При этом государства-члены ЕС могут самостоятельно принять решение о запрете выдачи виз россиянам.

«Однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы, — например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, для журналистов или диссидентов», — отметила представитель ЕК.

В конце августа состоится неформальная встреча глав МИД ЕС в Праге, на которой обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз гражданам россии. На данный момент документ не предусматривает отказа в визе по национальному признаку.



На встрече Эстонией и Финляндией будет предложено сократить выдаваемые россиянам туристические визы в несколько раз. При этом участие в инициативе предполагается на добровольной основе. К ней присоединятся те страны ЕС, которые уже готовы к такому шагу.

«Такая система позволит отработать оптимальные формы визовых ограничений, к которым впоследствии смогут присоединиться другие страны Евросоюза», — добавил дипломат.

Ранее Финляндия заявила о том, что с ократит выдачу туристических виз гражданам россии с 1 сентября в десять раз . В связи с этим в финских визовых центрах будут ограничены временные интервалы для подачи заявок на посещение страны в туристических целях.