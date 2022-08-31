Евросоюз продолжит выдавать визы россиянам "по гуманитарным соображениям"

Евросоюз не будет полностью прекращать выдачу шенгенских виз гражданам россии. Их продолжат выдавать по гуманитарным соображениям.
Об этом сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер на ежедневном брифинге в Брюсселе.
При этом государства-члены ЕС могут самостоятельно принять решение о запрете выдачи виз россиянам.
При этом государства-члены ЕС могут самостоятельно принять решение о запрете выдачи виз россиянам.
В конце августа состоится неформальная встреча глав МИД ЕС в Праге, на которой обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз гражданам россии. На данный момент документ не предусматривает отказа в визе по национальному признаку.
На встрече Эстонией и Финляндией будет предложено сократить выдаваемые россиянам туристические визы в несколько раз. При этом участие в инициативе предполагается на добровольной основе. К ней присоединятся те страны ЕС, которые уже готовы к такому шагу.
Ранее Финляндия заявила о том, что сократит выдачу туристических виз гражданам россии с 1 сентября в десять раз. В связи с этим в финских визовых центрах будут ограничены временные интервалы для подачи заявок на посещение страны в туристических целях.
Эстония уже прекратила выдавать шенгенские визы гражданам россии. В республику можно въехать только по визе, выданной другой страной ЕС. 9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — это не право, а привилегия, и призвала к прекращению выдачи туристических виз россиянам.
До этого шенгенские визы россиянам перестали оформлять также Чехия, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. При этом Германия выступила против запрета на выдачу виз гражданам россии.
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