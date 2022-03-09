Евросоюз продлил санкции против РФ по Крыму

11:59 09 Июнь Киев, Украина

Страны Евросоюза без обсуждения приняли решение о продлении санкций в отношении оккупированного Россией Крыма еще на 12 месяцев.



Соответствующее решение принято на заседании Комитета постоянных представителей стран Евросоюза (КОРЕПЕР), 9 июня, сообщают мировые СМИ, со ссылкой на источникив Брюсселе.



КОРЕПЕР согласовал «решение Совета ЕС относительно ограничительных мер в ответ на незаконную оккупацию Крыма и Севастополя», говорится в документе. На следующей неделе это решение будет формально одобрено Советом ЕС и вступит в силу.



Ограничительные крымские санкции из-за незаконной оккупации Россией украинского полуострова были приняты Евросоюзом в июне 2014 года в рамках Стратегии ЕС по непризнанию оккупации Крыма. Эти санкции запрещают европейскому бизнесу поддерживать какие бы то ни было контакты с предприятиями Крыма, запрещает европейским авиакомпаниям летать в Крым, а судам — заходить в крымские порты, а также запрещает странам ЕС давать визы жителям Крыма, получившим российские паспорта.



Этот санкционный пакет продлевается ежегодно без обсуждения, поскольку в 2014 году ЕС определил, что эти рестрикции будут оставаться в силе, пока Крым не вернется в Украину.