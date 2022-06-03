Евросоюз осудил планы россии раздавать паспорта на оккупированных территориях

19:18 03 июня Киев, Украина

В Евросоюзе раскритиковали последние решения руководства рф, направленные на интеграцию оккупированных территорий Украины.

Соответствующее заявление опубликовал спикер ЕС по иностранным делам Петер Стано.

"ЕС решительно осуждает указы президента рф от 25 и 30 мая об упрощении процесса предоставления российского гражданства и выдаче российских паспортов гражданам Украины на Херсонщине и Запорожье в районах, временно под военным контролем российских сил, совершивших вторжение, а также украинским детям без родительской опеки и юридически недееспособным лицам с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. ЕС не будет признавать эти паспорта, выданные в рамках агрессивной войны россии против Украины", - отметил спикер.

Он добавил, что ЕС также осуждает все попытки рф заменить демократически избранные местные украинские власти коллаборантами, вводить в обращение рубль параллельно с гривной, смену школьной программы и языка обучения на захваченных территориях.

"Любые попытки изменить статус частей территории Украины являются явным нарушением международного права, Хартии ООН и Конституции Украины… и не будут признаны ЕС. Россия , ее политическое руководство и все, причастные к нарушению международного права и международному гуманитарному праву, будут привлечены к ответственности за эти противоправные действия", - заявил Петер Стано.

Представитель ЕС повторил призыв Евросоюза к россии немедленно вывести войска со всей территории Украины в международно признанных границах.