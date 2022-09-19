Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против российской платежной системы «Мир»

15:58 19 сентября Киев, Украина

Представитель Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС обсуждает возможность введения санкций против российской платежной системы «Мир».

По его словам, дискуссии пока носят «конфиденциальный характер», а объектом санкций может стать как оператор «Мира», Национальная система платежных карт (НСПК), так и ее руководство.



В пятницу Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) объявило о внесении в черный список гендиректора НСПК (оператора системы «Мир») Владимира Комлева, а также предупредило, что банки, принимающие российские карты за рубежом, могут стать объектом санкций. Претензии адресованы прежде всего Турции, где пять кредитных организаций подключены к «Миру», причем две из них начали принимать российские карты после начала войны.



Турция — кандидат на вступление в ЕС, напомнил Стано, а поэтому ее внешняя политика должна согласовываться с внешнеполитическими решениями Евросоюза, в том числе в части санкций.

«Важно, чтобы Турция не предлагала россии решения для обхода существующих санкций ЕС», — заявил он, добавив, что Брюссель «продолжит следить за ситуацией».

Сейчас карты «Мир» принимают в 11 странах мира, из которых лишь три находятся вне постсоветского пространства — это Вьетнам, Южная Корея и Турция. Туроператоры рф сообщали о планах присоединиться к системам Малайзии, Мьянмы и Таиланда. В сентябре переговоры в ЦБ рф по «Миру» начал Центробанк Египта. ЦБ рф планирует увеличить число стран, где можно воспользоваться картами платежной системы «Мир», до 20 к 2025 году и до 35 к 2030-му.



Пока, впрочем, даже в Турции с российским картами возникают проблемы: на прошлой неделе отказывать в платежах по «Миру» начали три крупные гостиничные сети — Crystal Hotels, Nirvana Hotel и Titanic. Топ-менеджмент отелей объяснял это политикой банков, которые, в свою очередь, ссылались на распоряжение ЦБ Турции.



Евросоюз направит в Анкару делегацию для прямых переговоров с турецким правительством по «Миру», рассказывали Financial Times источники, знакомые с подготовкой соответствующих планов.



Цель, по их словам, состоит в том, чтобы усилить нажим на турецкие банки, которые сотрудничают с россией и могут участвовать в механизмах по обходу санкций.