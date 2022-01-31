Евросоюз не признает выборы губернатора в аннексированном Севастополе

В ЕС непреклонны в своей позиции относительно незаконной аннексии Крыма и Севастополя РФ, поэтому очередные "выборы" на территории оккупированного полуострова, не признаны.
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.
Он подчеркнул, что Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Напомним, Россия организовала в оккупированном Cевастополе "местные выборы". Наблюдатели от ОБСЕ не были приглашены для участия в наблюдении за голосованием.
Напомним, Россия организовала в оккупированном Cевастополе "местные выборы". Наблюдатели от ОБСЕ не были приглашены для участия в наблюдении за голосованием.
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