Евросоюз не признает выборы губернатора в аннексированном Севастополе

15:09 14 Сентябрь Киев, Украина

В ЕС непреклонны в своей позиции относительно незаконной аннексии Крыма и Севастополя РФ, поэтому очередные "выборы" на территории оккупированного полуострова, не признаны.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

"Региональные и местные выборы состоялись в Российской Федерации 13 сентября. Выборы губернатора состоялись также в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а потому не признает проведения выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове, который утверждает, что "представляет" Крым и Севастополь , не будет признан ЕС представителем тех территорий, которые входят в состав Украины", - заявил представитель ЕС.