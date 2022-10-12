Евросоюз не поверил предупреждениям США о нападении рф на Украину - Боррель

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель признал
ошибочность отдельных политик и подходов ЕС и признался, что сам ошибался в оценке ситуации перед вторжением рф в Украину.
Об этом Боррель заявил в своей речи на встрече послов в Брюсселе, 12 октября.
"Война в Украине продолжается. Мы не предполагали, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. И мы не верили, что война будет. Я должен признать, что когда американцы говорили нам: "Они (русские) нападут", то мы очень неохотно в это верили", – отметил Боррель.
По его словам, госсекретарь США
Энтони Блинкен позвонил по телефону и сказал: "Это произойдет в эти выходные".
"А уже через два дня они начали бомбить Киев. Но мы не верили, что это произойдет, и не предполагали, что Украина готова сопротивляться так ожесточенно и так успешно, как она это делает. Безусловно, благодаря нашей военной поддержке, без нее это было бы невозможно, но и украинцы со своей стороны приложили усилия", - отметил глава европейской дипломатии.
Он также признал, что в ЕС не предусмотрели массовую мобилизацию в рф и открытые ядерные угрозы президента владимира путина.
"Думаю, все вы слышали последнюю речь путина, когда он объявил об аннексии. Каждый европейский гражданин должен услышать эту речь - и вы, в частности. Вы должны объяснить миру, что означает его отношение к Западу и какие истинные причины войны", – подчеркнул Боррель.
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