Евросоюз не поверил предупреждениям США о нападении рф на Украину - Боррель

12:51 12 октября Киев, Украина

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель признал ошибочность отдельных политик и подходов ЕС и признался, что сам ошибался в оценке ситуации перед вторжением рф в Украину.

Об этом Боррель заявил в своей речи на встрече послов в Брюсселе, 12 октября.

"Война в Украине продолжается. Мы не предполагали, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. И мы не верили, что война будет. Я должен признать, что когда американцы говорили нам: "Они (русские) нападут", то мы очень неохотно в это верили", – отметил Боррель.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по телефону и сказал: "Это произойдет в эти выходные".

"А уже через два дня они начали бомбить Киев. Но мы не верили, что это произойдет, и не предполагали, что Украина готова сопротивляться так ожесточенно и так успешно, как она это делает. Безусловно, благодаря нашей военной поддержке, без нее это было бы невозможно, но и украинцы со своей стороны приложили усилия", - отметил глава европейской дипломатии.

Он также признал, что в ЕС не предусмотрели массовую мобилизацию в рф и открытые ядерные угрозы президента владимира путина.