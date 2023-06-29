Евросоюз не должен снижать требования по членству для Украины - МИД Дании

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Евросоюз не должен "снижать планку" по членству для Украины в вопросах коррупции и демократии.
Об этом он сказал в интервью Financial Times.
Как отметил Расмуссен, в противном случае ЕС рискует "импортировать нестабильность".
Министр подчеркнул, что Дания поддерживает членство Украины, Молдовы, Грузии и стран западных Балкан в ЕС, но "геополитические обстоятельства" не оправдывают отмены реформ управления.
Об этом он сказал в интервью Financial Times.
Как отметил Расмуссен, в противном случае ЕС рискует "импортировать нестабильность".
Министр подчеркнул, что Дания поддерживает членство Украины, Молдовы, Грузии и стран западных Балкан в ЕС, но "геополитические обстоятельства" не оправдывают отмены реформ управления.
Если к Украине будет особое отношение, то оно должно быть в виде дополнительной помощи, чтобы Киев соответствовал стандартам ЕС, добавил он.
Совет ЕС по предложению Европейской комиссии определил семь шагов, которые Украина должна осуществить как приоритетные в своей заявке на членство в Евросоюзе.
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