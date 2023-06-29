Евросоюз не должен снижать требования по членству для Украины - МИД Дании

11:15 29 июня Киев, Украина





Об этом он сказал в интервью Financial Times.



Как отметил Расмуссен, в противном случае ЕС рискует "импортировать нестабильность".



Министр подчеркнул, что Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Евросоюз не должен "снижать планку" по членству для Украины в вопросах коррупции и демократии.Об этом он сказал в интервью Financial Times.Как отметил Расмуссен, в противном случае ЕС рискует "импортировать нестабильность".Министр подчеркнул, что Дания поддерживает членство Украины, Молдовы, Грузии и стран западных Балкан в ЕС, но "геополитические обстоятельства" не оправдывают отмены реформ управления.

"Если вы не завершите процесс реформирования до вступления, тогда может возникнуть риск замедления процесса впоследствии. И мы не экспортируем стабильность, мы рискуем импортировать нестабильность. И поэтому так важно отметить необходимость выполнения критериев (для членства в ЕС — ред.)", - подчеркнул Расмуссен.

Если к Украине будет особое отношение, то оно должно быть в виде дополнительной помощи, чтобы Киев соответствовал стандартам ЕС, добавил он.

"Мы хотим инвестировать, мы хотим помогать, мы хотим быть как можно более позитивными и помогать некоторым странам, но мы не можем опускать планку", - отметил Ларс Лекке Расмуссен.

Совет ЕС по предложению Европейской комиссии определил семь шагов, которые Украина должна осуществить как приоритетные в своей заявке на членство в Евросоюзе.