Евросоюз нашел способ лишить россию влияния на европейский газовый рынок

Власти Евросоюза оценивают последствия отказа от привычного ценообразования на местном рынке, а также введение привязки к азиатским рынкам газа, где на текущий момент не фиксируется столь высокая волатильность в ценах на топливо.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Еврокомиссии и знакомые с ходом обсуждений.
Также власти обсуждают введение предельных цен на газ внутри европейского рынка. Как отмечает агентство, Еврокомиссия всерьез рассматривает возможность интервенций в газовый рынок Европы, чтобы снизить ценовое давление и отбить желание спекулянтов наживаться на дефиците. В качестве одной из мер Еврокомиссия предлагает отказаться от электронного рынка и общепризнанного биржевого ориентира (бенчмарка) — речь идет о ценообразовании на главном газовом хабе Европы в Нидерландах, согласно механизму передачи прав собственности (Dutch Title Transfer Facility, TTF).
На некоторое время Еврокомиссия хочет отказаться от рыночного механизма в пользу директивного ценообразования через финансовый надзор. Власти обеспокоены, что TTF перестал быть достоверным ориентиром для заключения долгосрочных контрактов из-за спекулянтов, которые разгоняют цены на газ на фоне нестабильности поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Также власти обсуждают введение предельных цен на газ внутри европейского рынка. Как отмечает агентство, Еврокомиссия всерьез рассматривает возможность интервенций в газовый рынок Европы, чтобы снизить ценовое давление и отбить желание спекулянтов наживаться на дефиците. В качестве одной из мер Еврокомиссия предлагает отказаться от электронного рынка и общепризнанного биржевого ориентира (бенчмарка) — речь идет о ценообразовании на главном газовом хабе Европы в Нидерландах, согласно механизму передачи прав собственности (Dutch Title Transfer Facility, TTF).
На некоторое время Еврокомиссия хочет отказаться от рыночного механизма в пользу директивного ценообразования через финансовый надзор. Власти обеспокоены, что TTF перестал быть достоверным ориентиром для заключения долгосрочных контрактов из-за спекулянтов, которые разгоняют цены на газ на фоне нестабильности поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Одним из вариантов решения проблемы власти ЕС называют создание отдельной торговой площадки под поставки СПГ. Они полагают, что отдельная биржа могла бы снизить давление на газовый рынок спекулянтов, которые пользуются сложной ситуацией, вызванной обвалом поставок газа из россии. Еще один вариант, который рассматривают власти в случае перебоев с поставками, — директивная привязка TTF к азиатскому рынку с помощью бенчмарка JKM (Japan/Korea marker), который определяет стоимость СПГ. Привязка к Азии помогла бы нивелировать «бутылочные горлышки» европейского рынка и сделать азиатский рынок СПГ временно мировым.
Помимо сокращения последствий для газового рынка Европы, ЕС надеется подобными мерами дополнительно ударить по газовым доходам россии. Введение механизма потолка цен должно создать такие условия, чтобы при отказе от поставок газа россия «чувствовала бы себя хуже», чем при сохранении поставок, но в рамках европейских ограничений, отмечает один из источников агентства.
Европейский энергетический рынок в 2022 году столкнулся с рекордным давлением в связи с обвалом поставок газа из россии. Цены на топливо выросли до многолетних максимумов, что дополнительно разогнало цены на электроэнергию и отопление. Европейский бизнес и домохозяйства вынуждены перейти на жесткую экономию, некоторые предприятия уже закрылись или сократили производство из-за нерентабельности. В рамках подготовки к отопительному сезону ЕС уже выполнил директиву о заполнении газовых хранилищ на 85%. российская сторона утверждает, что не будет наращивать поставки газа в Европу до тех пор, пока не Европа не снимет санкции.
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