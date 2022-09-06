Евросоюз нашел способ лишить россию влияния на европейский газовый рынок

20:32 05 сентября Киев, Украина

Власти Евросоюза оценивают последствия отказа от привычного ценообразования на местном рынке, а также введение привязки к азиатским рынкам газа, где на текущий момент не фиксируется столь высокая волатильность в ценах на топливо.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Еврокомиссии и знакомые с ходом обсуждений.



Также власти обсуждают введение предельных цен на газ внутри европейского рынка. Как отмечает агентство, Еврокомиссия всерьез рассматривает возможность интервенций в газовый рынок Европы, чтобы снизить ценовое давление и отбить желание спекулянтов наживаться на дефиците. В качестве одной из мер Еврокомиссия предлагает отказаться от электронного рынка и общепризнанного биржевого ориентира (бенчмарка) — речь идет о ценообразовании на главном газовом хабе Европы в Нидерландах, согласно механизму передачи прав собственности (Dutch Title Transfer Facility, TTF).



На некоторое время Еврокомиссия хочет отказаться от рыночного механизма в пользу директивного ценообразования через финансовый надзор. Власти обеспокоены, что TTF перестал быть достоверным ориентиром для заключения долгосрочных контрактов из-за спекулянтов, которые разгоняют цены на газ на фоне нестабильности поставок сжиженного природного газа (СПГ).

«Ценовая премия между TTF и европейским индексом поставок СПГ с судов значительно увеличилась, что вызывает вопросы о его репрезентативности в качестве индекса для увязки контрактов во всем ЕС», — приводит агентство выдержку из документа, который будет обсуждаться в пятницу на собрании представителей всех членов Евросоюза.

Одним из вариантов решения проблемы власти ЕС называют создание отдельной торговой площадки под поставки СПГ. Они полагают, что отдельная биржа могла бы снизить давление на газовый рынок спекулянтов, которые пользуются сложной ситуацией, вызванной обвалом поставок газа из россии. Еще один вариант, который рассматривают власти в случае перебоев с поставками, — директивная привязка TTF к азиатскому рынку с помощью бенчмарка JKM (Japan/Korea marker), который определяет стоимость СПГ. Привязка к Азии помогла бы нивелировать «бутылочные горлышки» европейского рынка и сделать азиатский рынок СПГ временно мировым.