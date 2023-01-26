Евросоюз нашел решение для использования замороженных активов ЦБ рф для Украины

Юридическая служба Совета ЕС сообщила государствам-членам Европейского Союза о существовании законных полномочий временно использовать замороженные активы российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По словам источников, юридическая служба заявила европейским дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и соблюдены определенные условия. Одно из них — основная сумма и проценты по замороженным активам ЦБ рф будут возвращены россии в какой-то момент в будущем.
В качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне Европы или на международном уровне, чтобы получить доход, который можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.
Во время обсуждения с послами Евросоюза юристы Совета ЕС объяснили, что если управление объединенными замороженными активами ЦБ рф приведет к убытку то, компенсация должна быть предоставлена из бюджета ЕС или государствами-членами.
Евросоюз уже длительное время изучает варианты использования замороженных российских активов после вторжения рф в Украину. Пока все предложения не находили единодушной поддержки и обсуждения находятся начальной стадии.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По словам источников, юридическая служба заявила европейским дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и соблюдены определенные условия. Одно из них — основная сумма и проценты по замороженным активам ЦБ рф будут возвращены россии в какой-то момент в будущем.
В качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне Европы или на международном уровне, чтобы получить доход, который можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.
Во время обсуждения с послами Евросоюза юристы Совета ЕС объяснили, что если управление объединенными замороженными активами ЦБ рф приведет к убытку то, компенсация должна быть предоставлена из бюджета ЕС или государствами-членами.
Евросоюз уже длительное время изучает варианты использования замороженных российских активов после вторжения рф в Украину. Пока все предложения не находили единодушной поддержки и обсуждения находятся начальной стадии.
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