Евросоюз нашел решение для использования замороженных активов ЦБ рф для Украины

18:49 26 января Киев, Украина

Юридическая служба Совета ЕС сообщила государствам-членам Европейского Союза о существовании законных полномочий временно использовать замороженные активы российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам источников, юридическая служба заявила европейским дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и соблюдены определенные условия. Одно из них — основная сумма и проценты по замороженным активам ЦБ рф будут возвращены россии в какой-то момент в будущем.

В качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне Европы или на международном уровне, чтобы получить доход, который можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

Во время обсуждения с послами Евросоюза юристы Совета ЕС объяснили, что если управление объединенными замороженными активами ЦБ рф приведет к убытку то, компенсация должна быть предоставлена из бюджета ЕС или государствами-членами.

Евросоюз уже длительное время изучает варианты использования замороженных российских активов после вторжения рф в Украину. Пока все предложения не находили единодушной поддержки и обсуждения находятся начальной стадии.