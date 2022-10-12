Евросоюз начнет наказывать участников схем по обходу европейских санкций

10:30 10 октября Киев, Украина

Новые санкции в отношении россии знаменуют собой радикальное изменение политики Евросоюза. Они позволят блоку накладывать вторичные санкции на физических и юридических лиц, организации и ведомства, которые способствуют обходу европейских ограничений.

Их можно будет применять к людям и организациям не только в ЕС, но и за пределами ЕС, кто ввозит в страны союза запрещенные к импорту товары, или экспортирует подсанкционную продукцию в россию. Между тем, российские власти пытаются наладить параллельный импорт, закупки и транспортировку через третьи страны (хотя не все такие товары попадают под санкции, во многих случая поставки прекратились из-за отказа иностранных компаний работать с россией).



До сих пор вторичные санкции применяли прежде всего США, например, закрывая провинившимся доступ к долларовым расчетам. В ЕС на такой подход смотрели критически.

«ЕС годами жаловался на экстерриториальное применение санкций Соединенными Штатами, а теперь медленно движется в том же направлении. В результате ЕС подошел на несколько шагов ближе к тому, чтобы напрямую налагать европейские санкции на иностранные компании», – сказал Bloomberg Томаш Влостовски, управляющий партнер брюссельского консалтингового агентства EU Sanctions.

Правда, оговаривается он, в отличие от США ЕС намерен наказывать иностранцев только в том случае, когда они помогают лицам из стран ЕС обходить санкции ЕС против россии, а не когда они сами проводят запрещенные Евросоюзом операции.



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила.

"Мы сможем включать в [санкционный] список людей, если они обходят наши санкции. Если они покупают товары в Евросоюзе, вывозят их в другие страны, а потом в россию, это будет считаться обходом наших санкций, и такие люди могут быть включены в список", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

ЕС вряд ли будет, как США, лишать виновных доступа к своей финансовой системе, пишет Bloomberg, вторичные санкции будут включать заморозку активов в ЕС и запрет на въезд.