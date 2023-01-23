Евросоюз хочет провести саммит в Турции о войне в Украине

19:17 23 января Киев, Украина

Глава представительства Европейского Союза в Турции Николаус Майер-Ландрут в понедельник объявил, что 22 февраля в Стамбуле состоится большой саммит по случаю годовщины активной фазы российско-украинской войны.

Слова Майера-Ландрута цитирует турецкое агентство Anadolu.

Он отметил, что на мероприятие, где будут обсуждаться "геополитические и экономические последствия" войны россии против Украины, будут приглашены представители Киева и Анкары.
"Это - также способ выразить нашу поддержку Украине. 24 февраля прошлого года, начало российской агрессии, стало решающим моментом в европейской истории. Европейская история - это наша общая география", - сказал посол ЕС журналистам.

"Часто говорят, что 11 сентября стало переломным моментом в истории американской безопасности. 24 февраля 2022 года, я бы сказал, является подобной важной ситуацией для европейской безопасности. На нашем континенте идет война, жестокая большая война, война с последствиями далеко за пределами европейского континента", - добавил он.