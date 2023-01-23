Евросоюз хочет провести саммит в Турции о войне в Украине

Глава представительства Европейского Союза в Турции Николаус Майер-Ландрут в понедельник объявил, что 22 февраля в Стамбуле состоится большой саммит по случаю годовщины активной фазы российско-украинской войны.
Слова Майера-Ландрута цитирует турецкое агентство Anadolu.
Он отметил, что на мероприятие, где будут обсуждаться "геополитические и экономические последствия" войны россии против Украины, будут приглашены представители Киева и Анкары.
Слова Майера-Ландрута цитирует турецкое агентство Anadolu.
Он отметил, что на мероприятие, где будут обсуждаться "геополитические и экономические последствия" войны россии против Украины, будут приглашены представители Киева и Анкары.
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