"Евросолидарность" добилась выделения дополнительных 422 млн грн на борьбу с коронавирусом

18:51 18 декабря Киев, Украина

Инициированный и проведенный "Евросолидарностью" аудит киевского бюджета-2020 дал возможность выделить более 400 млн гривен на помощь столичным медикам в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко

"422 млн - это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будет локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Таким образом мы сможем, не снижая темпы оказания помощи, не снижая качества оказания помощи таким больным, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 2021 года", - отметила тогда Марина Порошенко.

"Европейская Солидарность" призвала мэра Киева Виталия Кличко провести внеочередное заседание как можно скорее, чтобы медучреждения столицы успели приобрести медикаменты, оборудование и средства защиты.

"Мы приняли решение профильной комиссией об инициировании внеочередной сессии 21 декабря. Если такая сессия мэром будет поддержана и проведена, то наши больницы смогут реализовать средства на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом еще в этом году", - отметила Марина Порошенко.