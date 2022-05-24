Европейское политическое сообщество не заменит членство Украины в ЕС

Идея Эммануэля Макрона о создании европейского политического сообщества не является аналогом членства в Евросоюзе.
Об этом говорится в заявлении представителя МИД Франции, опубликованном на сайте ведомства.
Представитель МИД отметил, что проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Макроном, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу членства.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заявления Франции по поводу членства Украины в ЕС не повлияют на евроинтеграционное движение Киева.
Ранее в МИДе заявили, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС уже в этом году и заручиться поддержкой Франции на пути к вступлению в Евросоюз.
Ранее в МИДе заявили, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС уже в этом году и заручиться поддержкой Франции на пути к вступлению в Евросоюз.
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