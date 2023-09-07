Европейский суд разрешил отменить санкции в отношении российского бизнесмена

Суд Европейского союза 6 сентября впервые рассмотрел иск российского бизнесмена Александра Шульгина о его исключении из санкционных списков Евросоюза, которые будут опубликованы в сентябре. Фактически, суд разрешил отменить санкции в отношении него.
Александр Шульгин был включен в санкционные списки как руководитель компании Ozon Group, одной из ведущих платформ в сфере электронной коммерции в россии, которая приносит значительные доходы в российский бюджет.
Пресс-служба Суда пояснила, что в своем иске Шульгин не оспаривал санкции как таковые, а лишь требовал исключить его имя из будущих санкционных списков.
Суд принял решение учитывая, что Шульгин покинул должность генерального директора Ozon Group и вышел из совета директоров компании 11 апреля 2022 года после введения санкций со стороны Европейского Союза и Австралии.
Совет ЕС ранее согласовал не включать имя Шульгина в обновленные санкционные списки, которые будут опубликованы в сентябре, учитывая, что аргументы против бывшего бизнесмена были недостаточно обоснованными.
Александр Шульгин был включен в санкционные списки как руководитель компании Ozon Group, одной из ведущих платформ в сфере электронной коммерции в россии, которая приносит значительные доходы в российский бюджет.
Пресс-служба Суда пояснила, что в своем иске Шульгин не оспаривал санкции как таковые, а лишь требовал исключить его имя из будущих санкционных списков.
Суд принял решение учитывая, что Шульгин покинул должность генерального директора Ozon Group и вышел из совета директоров компании 11 апреля 2022 года после введения санкций со стороны Европейского Союза и Австралии.
Совет ЕС ранее согласовал не включать имя Шульгина в обновленные санкционные списки, которые будут опубликованы в сентябре, учитывая, что аргументы против бывшего бизнесмена были недостаточно обоснованными.
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