Европейский суд признал закон рф об "иноагентах" нарушением прав человека

В Европейском суде по правам человека приняли решение по иску 73 российских НКО, и утверждают, что российский закон об "иноагентах" нарушает ст. 11 Европейской конвенции о защите прав человека, заявил ЕСПЧ. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Каждой из организаций присуждена компенсация в размере 10 тысяч евро, а также компенсация судебных издержек.
Страсбургский суд указал, что применение закона об "иностранных агентах" привело к наложению административных штрафов, финансовым расходам, ограничениям в деятельности НКО, а также к возбуждению уголовного дела против руководителя одной из них. Кроме того, за нарушение требований в соответствии с этим законом многие выступающие в качестве истцов организации были ликвидированы либо были вынуждены самоликвидироваться из-за неспособности уплатить штрафы и во избежание новых мер, отмечается в решении.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не выполняет решений ЕСПЧ.
Каждой из организаций присуждена компенсация в размере 10 тысяч евро, а также компенсация судебных издержек.
Страсбургский суд указал, что применение закона об "иностранных агентах" привело к наложению административных штрафов, финансовым расходам, ограничениям в деятельности НКО, а также к возбуждению уголовного дела против руководителя одной из них. Кроме того, за нарушение требований в соответствии с этим законом многие выступающие в качестве истцов организации были ликвидированы либо были вынуждены самоликвидироваться из-за неспособности уплатить штрафы и во избежание новых мер, отмечается в решении.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не выполняет решений ЕСПЧ.
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