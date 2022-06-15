Европейский суд признал закон рф об "иноагентах" нарушением прав человека

20:48 14 июня Киев, Украина

В Европейском суде по правам человека приняли решение по иску 73 российских НКО, и утверждают, что российский закон об "иноагентах" нарушает ст. 11 Европейской конвенции о защите прав человека, заявил ЕСПЧ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Каждой из организаций присуждена компенсация в размере 10 тысяч евро, а также компенсация судебных издержек.

Страсбургский суд указал, что применение закона об "иностранных агентах" привело к наложению административных штрафов, финансовым расходам, ограничениям в деятельности НКО, а также к возбуждению уголовного дела против руководителя одной из них. Кроме того, за нарушение требований в соответствии с этим законом многие выступающие в качестве истцов организации были ликвидированы либо были вынуждены самоликвидироваться из-за неспособности уплатить штрафы и во избежание новых мер, отмечается в решении.

Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не выполняет решений ЕСПЧ.
"Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. РФ не исполняет этих решений больше", - заявил он.