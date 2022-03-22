Европейский союз впервые в своей истории одобрил оборонную стратегию

19:36 21 марта Киев, Украина

Одобренная Евросоюзом программа оборонной стратегии называется "Стратегический компас". Она дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности.

Об этом заявил глава МИД Латвии в Twitter.