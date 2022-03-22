Европейский союз впервые в своей истории одобрил оборонную стратегию
19:36 21 марта Киев, Украина
Одобренная Евросоюзом программа оборонной стратегии называется "Стратегический компас". Она дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности.
Об этом заявил глава МИД Латвии в Twitter.
"Европейский Союз только что одобрил "Стратегический компас", который дает необходимый инструментарий для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал настоящим игроком в геополитической обороне и безопасности. Это только начало путешествия. Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против агрессии России", - написал он.
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