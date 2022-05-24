12:24 21 декабря Киев, Украина

На сегодняшний день Европейский Союз не готов дать положительный ответ о введении спецпредставителя от ЕС на Крымской платформе.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий

"Диалог продолжается. Конечно, мы обращались (по вопросу назначения спецпредставителя ЕС по Крыму. - ред.). В первую очередь это делало не только наше представительство, а первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, которая непосредственно занимается этим вопросом. ЕС принял это ко вниманию и ответа пока что мы не имеем", - рассказал Точицкий.

По мнению Точицкого, Украина должна определиться с форматом участников "Крымской платформы".

"Где, на какой платформе это будет происходить: либо ОБСЕ, либо ООН, либо ЕС или это другой формат. Я имею в виду, на каких элементах будет базироваться сама платформа. И тогда уже до конца настаивать на специальном представителе от ЕС", - объяснил дипломат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за создание в ЕС должности спецпредставителя по Крыму.