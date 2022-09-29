Европейский Союз намерен запретить россиянам пользоваться криптокошельками

11:24 29 сентября Киев, Украина

В новый пакет санкций против россии из-за "референдумов" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав рф, может войти запрет россиянам инвестировать в криптовалюту и пользоваться криптокошельками.

Об этом сообщает профильное издание CoinDesk со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.



Речь идет о полном запрете на пользование криптоинфраструктурой, отмечает издание. Хранить деньги, инвестировать в криптовалюты и пользоваться криптокошельками россиянам будет запрещено. Предыдущий пакет европейских санкций предполагал введение жестких ограничений на использование криптоактивов: он предполагал ограничение размера депозита на биржах и криптокошельках в размере €10 тысяч. В случае превышения лимита торговые площадки могут заморозить средства или попросить их вывести, чтобы не нарушать требований ЕС.



Ограничения могут войти в новый санкционный пакет ЕС, который должны представить по итогам саммита Европейского Союза в Праге 6–7 октября. Помимо криптовалютных ограничений, ЕС рассматривает запрет на сотрудничество с крупнейшими российскими нефтяными компаниями, эмбарго на поставки сталелитейной продукции, древесины, алмазов, а также запрет на импорт в россию товаров общего спроса, например, дезодорантов и даже туалетной бумаги.



Отдельным пунктом нового пакета может стать введение потолка цен на нефть, что кардинально повлияет на текущую архитектуру нефтяного рынка и значительно ударит по нефтяным доходам россии. В случае успеха эта инициатива может привести к резкому падению доходов россии.