Европейский Союз намерен ввести санкции против российского золота

Евросоюз рассматривает возможность дальнейшего ужесточения санкций против россии, в частности, новым объектом санкций может стать российское золото.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников в Брюсселе.
Предложение запретить покупку драгметалла, который россия начала активно экспортировать в 2020 году, поступило от Дании.
Под санкциями уже находится золотой запас ЦБ рф, который тот старательно копил последние 15 лет. 2,3 тысячи тонн слитков находятся в хранилищах внутри россии, и хотя физически «заморозить» их невозможно, сделки по покупке жестко запрещены. Продать золото тайно сложно: металл российского производства имеет характерные примеси, которые однозначно показывают страну происхождения.
Не попавшие под санкции российские банки тем временем по-прежнему могут продавать золото за рубеж, равно как и «Полюс Золото» — крупнейшая добывающая компания в стране. И европейские чиновники рассматривают идею покончить с этой практикой, говорят источники Reuters.
По их словам, за разработку и скорейшее принятие седьмого пакета санкций выступают восточноевропейские члены ЕС, тогда как Германия и Нидерланды призывают сосредоточиться на контроле за соблюдением уже введенных мер.
Большинство аффинажных заводов уже перестали принимать российское золото после того, как Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) исключила россию из перечня доверенных поставщиков. Но просочиться на мировой рынок российскому золоту все же удается, в частности через Швейцарию. В мае страна, где расположены четыре аффинажных завода, получила 3,6 тонны драгметалла. Эта поставка стала первой с начала войны, отмечает Bloomberg.
Российское золото потекло на мировой рынок в 2020 году, когда на фоне пандемии и обвала цен на нефть ЦБ прекратил закупать его в резервы, а правительство начало выдавать добытчикам генеральные лицензии, де-факто открыв границы для вывоза всего золота, что добывается в стране.
В 2020 году экспорт золота из россии составил 320 тонн и превысил внутреннюю добычу (290 тонн). Доходы от его продажи утроились и достигли $18,5 млрд. В 2021 году из россии было экспортировано 302,2 тонны золота на $17,4 млрд.
Предложение запретить покупку драгметалла, который россия начала активно экспортировать в 2020 году, поступило от Дании.
Под санкциями уже находится золотой запас ЦБ рф, который тот старательно копил последние 15 лет. 2,3 тысячи тонн слитков находятся в хранилищах внутри россии, и хотя физически «заморозить» их невозможно, сделки по покупке жестко запрещены. Продать золото тайно сложно: металл российского производства имеет характерные примеси, которые однозначно показывают страну происхождения.
Не попавшие под санкции российские банки тем временем по-прежнему могут продавать золото за рубеж, равно как и «Полюс Золото» — крупнейшая добывающая компания в стране. И европейские чиновники рассматривают идею покончить с этой практикой, говорят источники Reuters.
По их словам, за разработку и скорейшее принятие седьмого пакета санкций выступают восточноевропейские члены ЕС, тогда как Германия и Нидерланды призывают сосредоточиться на контроле за соблюдением уже введенных мер.
Большинство аффинажных заводов уже перестали принимать российское золото после того, как Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) исключила россию из перечня доверенных поставщиков. Но просочиться на мировой рынок российскому золоту все же удается, в частности через Швейцарию. В мае страна, где расположены четыре аффинажных завода, получила 3,6 тонны драгметалла. Эта поставка стала первой с начала войны, отмечает Bloomberg.
Российское золото потекло на мировой рынок в 2020 году, когда на фоне пандемии и обвала цен на нефть ЦБ прекратил закупать его в резервы, а правительство начало выдавать добытчикам генеральные лицензии, де-факто открыв границы для вывоза всего золота, что добывается в стране.
В 2020 году экспорт золота из россии составил 320 тонн и превысил внутреннюю добычу (290 тонн). Доходы от его продажи утроились и достигли $18,5 млрд. В 2021 году из россии было экспортировано 302,2 тонны золота на $17,4 млрд.
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