Европейский Союз ищет пути поддержки Украины без Венгрии

Европейский Союз рассматривает вопрос финансирования военной помощи Украине, исключив из участия Венгрию.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.
Сейчас обсуждается альтернативный вариант, который может быть активирован, если не все страны-участницы ЕС согласятся на финансирование военной помощи Украине через Европейский фонд мира, и текущий план провалится. Ландсбергис подчеркнул, что с дополнительным планом есть шансы двигаться дальше.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.
Сейчас обсуждается альтернативный вариант, который может быть активирован, если не все страны-участницы ЕС согласятся на финансирование военной помощи Украине через Европейский фонд мира, и текущий план провалится. Ландсбергис подчеркнул, что с дополнительным планом есть шансы двигаться дальше.
В настоящее время Венгрия блокирует военную помощь Украине. Если этот тупик будет сохраняться, ЕС обратится к каждому правительству страны с просьбой создать собственный пакет помощи.
Также пока не утверждены военные пакеты помощи Украине в Словакии. Эта ситуация развивается после парламентских выборов в стране, где пророссийская партия одержала победу.
Также пока не утверждены военные пакеты помощи Украине в Словакии. Эта ситуация развивается после парламентских выборов в стране, где пророссийская партия одержала победу.
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