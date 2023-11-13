Европейский Союз ищет пути поддержки Украины без Венгрии

18:19 13 ноября Киев, Украина





Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.



Сейчас обсуждается альтернативный вариант, который может быть активирован, если не все страны-участницы ЕС согласятся на Европейский Союз рассматривает вопрос финансирования военной помощи Украине, исключив из участия Венгрию.Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.Сейчас обсуждается альтернативный вариант, который может быть активирован, если не все страны-участницы ЕС согласятся на финансирование военной помощи Украине через Европейский фонд мира, и текущий план провалится. Ландсбергис подчеркнул, что с дополнительным планом есть шансы двигаться дальше.

"Существует предложение о том, чтобы страны, не желающие участвовать, могли отказаться от участия. Это означает, что те страны, которые решат принять участие, возьмут на себя большую ответственность. Мы, Литва, готовы к этому... Итак, это будет не 27 стран-членов, а менее, включая Литву и другие участвующие страны", - пояснил он.

В настоящее время Венгрия блокирует военную помощь Украине. Если этот тупик будет сохраняться, ЕС обратится к каждому правительству страны с просьбой создать собственный пакет помощи.



Также пока не утверждены военные пакеты помощи Украине в Словакии. Эта ситуация развивается после парламентских выборов в стране, где пророссийская партия одержала победу.