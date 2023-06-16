Европейский парламент призывает НАТО включить Украину в члены Альянса

18:07 15 июня Киев, Украина





Информацию об этом распространила пресс-служба ЕП в четверг, 15 июня.



Резолюция была поддержана широким большинством - 425 евродепутатами, против высказались лишь 38, а 42 воздержались от голосования.



В данной резолюции евродепутаты выразили надежду на то, что "процесс присоединения начнется после окончания военного конфликта и будет завершен наиболее оперативно". Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает союзников по НАТО пригласить Украину стать полноправным членом Альянса Информацию об этом распространила пресс-служба ЕП в четверг, 15 июня.Резолюция была поддержана широким большинством - 425 евродепутатами, против высказались лишь 38, а 42 воздержались от голосования.В данной резолюции евродепутаты выразили надежду на то, что "процесс присоединения начнется после окончания военного конфликта и будет завершен наиболее оперативно".

"Пока полноправное членство не будет достигнуто, Европейский союз и его государства-члены, совместно с союзниками по НАТО и странами-партнерами, должны активно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантированной безопасности, которые должны быть введены непосредственно после завершения военного конфликта. Парламент отмечает, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС будет способствовать укреплению региональной и глобальной безопасности и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом", - гласит официальное сообщение.



Помимо этого, Европарламент выразил надежду на то, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в текущем году.