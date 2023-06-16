Европейский парламент призывает НАТО включить Украину в члены Альянса

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает союзников по НАТО пригласить Украину стать полноправным членом Альянса.
Информацию об этом распространила пресс-служба ЕП в четверг, 15 июня.
Резолюция была поддержана широким большинством - 425 евродепутатами, против высказались лишь 38, а 42 воздержались от голосования.
В данной резолюции евродепутаты выразили надежду на то, что "процесс присоединения начнется после окончания военного конфликта и будет завершен наиболее оперативно".
Информацию об этом распространила пресс-служба ЕП в четверг, 15 июня.
Резолюция была поддержана широким большинством - 425 евродепутатами, против высказались лишь 38, а 42 воздержались от голосования.
В данной резолюции евродепутаты выразили надежду на то, что "процесс присоединения начнется после окончания военного конфликта и будет завершен наиболее оперативно".
Помимо этого, Европарламент выразил надежду на то, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в текущем году.
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