Европейские политики решили активно выступить в поддержку Украины в ответ на призывы членов Республиканской партии США о сокращении помощи этой стране. По информации Politico, представители стран Балтии и другие государства, имеющие тесные связи с Украиной, готовятся к туру по территории Соединенных Штатов с целью укрепления поддержки Украины.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул важность достижения аудитории как на американской, так и на европейской стороне Атлантики, учитывая интересы реальных избирателей. Он выразил уверенность, что данное турне сможет успешно привлечь внимание не только американских политиков, но и тех, кто зависит от этой помощи и внешнеполитического курса.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что ее страна уже активно обращается к американским гражданам, проводя диалог и выражая свои взгляды. Это укрепляет взаимопонимание и поддержку.
Известно, что в Вашингтоне существует беспокойство относительно будущей помощи Украине в связи с глубокими политическими разногласиями в США. В ответ на это, президент США Джо Байден изменил свою позицию, подчеркивая, что средства, выделяемые для Украины, в действительности способствуют созданию рабочих мест и поддержанию бизнеса на местном уровне.
Сенаторы США отмечают, что информационная кампания со стороны европейских лидеров может способствовать укреплению поддержки Киева среди избирателей, уставших от продолжающегося конфликта. Известный республиканский сторонник помощи Украине, сенатор Линдси Грэм, подчеркнул, что предстоящее турне может быть полезным и подчеркивает надежность поддержки Украины.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул важность достижения аудитории как на американской, так и на европейской стороне Атлантики, учитывая интересы реальных избирателей. Он выразил уверенность, что данное турне сможет успешно привлечь внимание не только американских политиков, но и тех, кто зависит от этой помощи и внешнеполитического курса.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что ее страна уже активно обращается к американским гражданам, проводя диалог и выражая свои взгляды. Это укрепляет взаимопонимание и поддержку.
Известно, что в Вашингтоне существует беспокойство относительно будущей помощи Украине в связи с глубокими политическими разногласиями в США. В ответ на это, президент США Джо Байден изменил свою позицию, подчеркивая, что средства, выделяемые для Украины, в действительности способствуют созданию рабочих мест и поддержанию бизнеса на местном уровне.
Сенаторы США отмечают, что информационная кампания со стороны европейских лидеров может способствовать укреплению поддержки Киева среди избирателей, уставших от продолжающегося конфликта. Известный республиканский сторонник помощи Украине, сенатор Линдси Грэм, подчеркнул, что предстоящее турне может быть полезным и подчеркивает надежность поддержки Украины.
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