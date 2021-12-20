"Европейская Солидарность" требует остановить коррупционные сделки с телеканалом "Рада"

13:56 16 Декабрь Киев, Украина

Фракция Европейская Солидарность требует немедленно остановить тайные коррупционные сделки вокруг телеканала Рада.



Об этом на брифинге заявила сопредседатель фракции Ирина Об этом на брифинге заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко . Она призвала немедленно вернуть деятельность телеканала в правовое поле и не превращать его в источник пропаганды.



“Надеемся, наш брифинг сегодня транслируется в прямом эфире, как это требует постановление “Надеемся, наш брифинг сегодня транслируется в прямом эфире, как это требует постановление Верховной Рады об освещении деятельности работы Верховной Рады. Мы призываем не только оппозицию, но и журналистов – не бойтесь отстаивать ваши права, не давайте никому права делать журналистов пропагандистов. Потому что мы слишком дорого вместе заплатили за свободу, демократию, чтобы иметь право представлять достойную оппозицию и профессию”, – подчеркнула Геращенко.



Телеканал Рада согласно редакционному уставу должен в первую очередь освещать деятельность Верховной Рады Украины. Этот канал всегда добросовестно выполнял свою работу. Этот канал сейчас пытались вкрутить в коррупционные сделки, когда под покровом ночи тайно пытаются из законодательной деятельности парламента миллионы гривен опрокинуть на конверты для неизвестно кого. Наша фракция это остановила”, – сообщила сопредседатель ЕС.



“Наша фракция требует от Председателя Верховной Рады отстранить на время расследования руководителя канала и господина Штучного, который согласно уставу сегодня занимается телеканалом через регламент Верховной Рады. Второе, предоставить концепцию, чтобы понимать, на что ушли миллионы, потому что это не деньги Стефанчука, Зеленского или Штучного. Это деньги налогоплательщиков. И третье: мы будем всегда защищать свободу слова, демократию. Сегодня 16 декабря, и мы никому не дадим в Украине еще раз творить 16 января”, – резюмировала Ирина Геращенко.