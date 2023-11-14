Европейская оборонная промышленность не справляется с поставками снарядов Украине - Кулеба

10:03 14 ноября Киев, Украина





Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости".



Несколько дней назад издание Bloomberg Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз, вероятно, не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, из-за "печального состояния оборонной промышленности".Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости".Несколько дней назад издание Bloomberg опубликовало статью, что Евросоюз отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. По данным издания, по состоянию на сегодняшний день инициатива выполнила около 30% от запланированного и учитывая объем подписанных контрактов, рискует не достичь своей цели.

"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", – отметил Кулеба.

Он добавил, что причиной этой проблемы является не отсутствие политической воли в ЕС, а "печальное состояние оборонной промышленности", а также "очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии".

"Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, будучи в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, в ЕС уже начали предпринимать определенные шаги для исправления ситуации.