Европейская оборонная промышленность не справляется с поставками снарядов Украине - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз, вероятно, не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, из-за "печального состояния оборонной промышленности".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости".
Несколько дней назад издание Bloomberg опубликовало статью, что Евросоюз отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. По данным издания, по состоянию на сегодняшний день инициатива выполнила около 30% от запланированного и учитывая объем подписанных контрактов, рискует не достичь своей цели.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости".
Несколько дней назад издание Bloomberg опубликовало статью, что Евросоюз отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. По данным издания, по состоянию на сегодняшний день инициатива выполнила около 30% от запланированного и учитывая объем подписанных контрактов, рискует не достичь своей цели.
Он добавил, что причиной этой проблемы является не отсутствие политической воли в ЕС, а "печальное состояние оборонной промышленности", а также "очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии".
По его словам, в ЕС уже начали предпринимать определенные шаги для исправления ситуации.
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