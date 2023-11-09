Европарламент требует ужесточения санкций против россии и контроля за их соблюдением

19:38 09 ноября Киев, Украина

Европейский парламент сегодня, 9 ноября, принял резолюцию, которой требует усиления контроля на уровне ЕС за соблюдением санкций против россии, а также больших усилий для ограничения возможностей москвы их обходить

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.



В частности, в резолюции европарламентарии выражают обеспокоенность по поводу существующих лазеек в санкционном режиме Евросоюза против россии.

"Отмечая беспрецедентный характер ограничительных мер ЕС, члены Европарламента обеспокоены отсутствием надлежащего правоприменения и попытками подорвать усилия по стратегическому ослаблению российской экономической и промышленной базы, а также препятствовать способности страны вести войну", – говорится в документе.

Также в резолюции отмечается, что россия, в частности, способна обходить ограничение цен на нефть, ведь импорт нефтепродуктов, производимых из российской нефти из таких стран, как Индия, резко возрос, что по сути создало обходной путь для российской нефти в ЕС.



Евродепутаты также отмечают, что важные западные компоненты все еще попадают в россию через такие страны как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан и Сербия. Они обеспокоены торговлей критически важными для войны товарами между странами-членами ЕС и Россией, а также сообщениями о том, что такие страны как Азербайджан "отбеливают российский газ" для экспорта в ЕС.



В тексте резолюции также подчеркивается, что Европейский Союз все еще остается одним из крупнейших клиентов россии на ископаемом топливе из-за продолжающегося импорта трубопроводного газа и СПГ, а также из-за различных исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов.

"ЕС должен сотрудничать с G7, чтобы существенно снизить предельную цену на российскую нефть и нефтепродукты, наложить полный запрет на импорт российского сжиженного и сжиженного газа, а также импорт топлива и других нефтепродуктов из других стран", — говорится в документе.