Европарламент рассматривает полный бойкот российского газа и нефти

Европейские депутаты предлагают радикальные меры против россии, включая полный запрет на импорт российского сжиженного газа и нефтепродуктов. Они отмечают, что сейчас ЕС остается одним из крупнейших клиентов россии по закупке ископаемого топлива.
Об этом пишет немецкое издание DW.
Парламентарии призвали Евросоюз совместно с G7 существенно снизить предел цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также импорт топлива и других нефтепродуктов из третьих стран, если они изготовлены из российской нефти.
Также евродепутаты призывают запретить провоз через территорию ЕС нефти и СПГ, которые экспортируются из рф.
В принятой 9 ноября резолюции говорится и об эмбарго на российские алюминий, алмазы и ядерное топливо. Серьезные случаи обхода санкций евродепутаты предлагают считать соучастием в военных преступлениях россии.
Об этом пишет немецкое издание DW.
Парламентарии призвали Евросоюз совместно с G7 существенно снизить предел цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также импорт топлива и других нефтепродуктов из третьих стран, если они изготовлены из российской нефти.
Также евродепутаты призывают запретить провоз через территорию ЕС нефти и СПГ, которые экспортируются из рф.
В принятой 9 ноября резолюции говорится и об эмбарго на российские алюминий, алмазы и ядерное топливо. Серьезные случаи обхода санкций евродепутаты предлагают считать соучастием в военных преступлениях россии.
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