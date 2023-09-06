Европарламент раскритиковал Зеленского за идею приравнивания коррупции к госизмене

11:45 31 августа Киев, Украина





Этот ход может потенциально ограничить полномочия НАБУ и САП, а также передать расследование взяточничества под юрисдикцию СБУ.



В Европейском парламенте подобную идею считают рискованной.



Данные обсуждения были транслированы через официальный веб-портал Европарламента. Событие проходило в ходе заседания комитетов, занимающихся иностранными делами и бюджетом. Основным вопросом стало предложение Европейской комиссии о выделении Украине 50 миллиардов евро на восстановление и модернизацию в период с 2024 по 2027 годы.



Михаэль Галер, который выступал как докладчик по Украине в Европейском парламенте, подчеркнул, что борьба с коррупцией в сферах, где вовлечены значительные государственные и частные средства, оставалась актуальной и до военного конфликта, стала даже более существенной в условиях войны и предстанет как важное испытание после ее окончания, когда значительные суммы будут направлены на реабилитацию Украины.



По мнению эксперта, перекладывать ответственность за борьбу с коррупцией с существующих институтов, таких как НАБУ и САП, на СБУ в условиях военного конфликта может быть нецелесообразным. Несмотря на то, что признание сложности проблемы коррупции во время войны важно и оправдано, борьбу с этим вызовом следует продолжать в рамках существующих уполномоченных институтов. Заседание комитетов Европарламента , посвященное обсуждению идеи президента Украины Владимира Зеленского, вызвало критику в отношении его предложения о приравнивании коррупции к государственной измене в период военного положения.Этот ход может потенциально ограничить полномочия НАБУ и САП, а также передать расследование взяточничества под юрисдикцию СБУ.В Европейском парламенте подобную идею считают рискованной.Данные обсуждения были транслированы через официальный веб-портал Европарламента. Событие проходило в ходе заседания комитетов, занимающихся иностранными делами и бюджетом. Основным вопросом стало предложение Европейской комиссии о выделении Украине 50 миллиардов евро на восстановление и модернизацию в период с 2024 по 2027 годы.Михаэль Галер, который выступал как докладчик по Украине в Европейском парламенте, подчеркнул, что борьба с коррупцией в сферах, где вовлечены значительные государственные и частные средства, оставалась актуальной и до военного конфликта, стала даже более существенной в условиях войны и предстанет как важное испытание после ее окончания, когда значительные суммы будут направлены на реабилитацию Украины.По мнению эксперта, перекладывать ответственность за борьбу с коррупцией с существующих институтов, таких как НАБУ и САП, на СБУ в условиях военного конфликта может быть нецелесообразным. Несмотря на то, что признание сложности проблемы коррупции во время войны важно и оправдано, борьбу с этим вызовом следует продолжать в рамках существующих уполномоченных институтов.

Важно избегать восприятия, что данная инициатива может дать власти возможность влиять на расследования коррупционных дел и определять их исход, особенно когда речь идет о делах против государственных служащих.



Виола фон Крамон, вице-председатель делегации Европарламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС, также выразила свое недовольство идеей президента Зеленского. Она отметила, что такой подход может быть попыткой избавиться от политических оппонентов.

Она выразила беспокойство по поводу того, что данная инициатива может привести к усилению СБУ за счет передачи ей значительных полномочий, вместо того чтобы укреплять действующие антикоррупционные институты, такие как НАБУ и САП. По ее мнению, важно внимательно следить за развитием событий и обеспечить сохранение независимости антикоррупционных механизмов.