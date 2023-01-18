Европарламент призвал ФРГ передать Украине современное вооружение и системы ПВО

Депутаты Европарламента призвали канцлера Германии Олафа Шольца направить в Украину современное вооружение и системы противовоздушной обороны для немедленного развертывания.
Об этом говорится в утвержденном в среду ежегодном отчете за 2022 год о реализации Общей политики безопасности и обороны.
Евродепутаты также призвали к немедленному развертыванию в Украине современного вооружения и систем противовоздушной обороны.
Они подчеркивают, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.
Об этом говорится в утвержденном в среду ежегодном отчете за 2022 год о реализации Общей политики безопасности и обороны.
Евродепутаты также призвали к немедленному развертыванию в Украине современного вооружения и систем противовоздушной обороны.
Они подчеркивают, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.
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