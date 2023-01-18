Европарламент призвал ФРГ передать Украине современное вооружение и системы ПВО

16:33 18 января Киев, Украина

Депутаты Европарламента призвали канцлера Германии Олафа Шольца направить в Украину современное вооружение и системы противовоздушной обороны для немедленного развертывания.

Об этом говорится в утвержденном в среду ежегодном отчете за 2022 год о реализации Общей политики безопасности и обороны.

Евродепутаты также призвали к немедленному развертыванию в Украине современного вооружения и систем противовоздушной обороны.

Они подчеркивают, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.
 
"ЕС и его государства-члены должны увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине и усилить свою оборону в противодействии российским угрозам европейской безопасности. Реакция ЕС на российскую агрессивную войну против Украины является предметом пристального наблюдения со стороны автократий по всему миру и будет иметь значительное влияние на их поведение на международной арене", - предупреждают депутаты Европарламента.