Европарламент призвал ФРГ передать Украине современное вооружение и системы ПВО

"ЕС и его государства-члены должны увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине и усилить свою оборону в противодействии российским угрозам европейской безопасности. Реакция ЕС на российскую агрессивную войну против Украины является предметом пристального наблюдения со стороны автократий по всему миру и будет иметь значительное влияние на их поведение на международной арене", - предупреждают депутаты Европарламента.