Европарламент признал россию государством - спонсором терроризма

На заседании Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о признании российской федерации государством-спонсором терроризма.
Голосование прошло в среду, 23 ноября, в Страсбурге. "За" этот документ высказались 494 депутата, "против" - 58, еще 44 европейских политиков воздержались.
Основные положения резолюции о признании россии государством-спонсором терроризма накануне были согласованы на уровне руководителей политических групп Европейского парламента.
Голосование прошло в среду, 23 ноября, в Страсбурге. "За" этот документ высказались 494 депутата, "против" - 58, еще 44 европейских политиков воздержались.
Основные положения резолюции о признании россии государством-спонсором терроризма накануне были согласованы на уровне руководителей политических групп Европейского парламента.
Евродепутаты осудили оккупацию россией Запорожской АЭС как действия, направленного на осуществление террора против населения Украины и превращающего атомную станцию в военный объект.
Они выразили солидарность с народом Украины и другими жертвами российской агрессии.
Документ призывает Совет ЕС включить так называемую "группу Вагнера" и другие финансируемые россией милитаризованные группировки в перечень лиц, групп и учреждений, вовлеченных в террористическую деятельность и на которые распространяются соответствующие санкции ЕС.
Евродепутаты отметили необходимость привлечения к ответственности тех государств, негосударственных игроков и отдельных лиц, которые поддерживают и делают возможной вооруженную агрессию россии, а также усиливают ее военные мощи.
В то же время депутаты призвали Еврокомиссию и страны-члены объединить усилия по созданию широкого международного "компенсационного механизма", который должен включать создание международного реестра нанесенного ущерба и механизмы взаимодействия с украинскими властями по этим делам.
Европейские депутаты призвали ЕС и страны-члены запретить публичное использование какой-либо символики, связанной с российской военной агрессией и тем или иным образом оправдывающей или поддерживающей такие преступные действия.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на решение Европарламента:
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