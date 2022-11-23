Европарламент признал россию государством - спонсором терроризма

16:46 23 ноября Киев, Украина

На заседании Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о признании российской федерации государством-спонсором терроризма.



Голосование прошло в среду, 23 ноября, в Страсбурге. "За" этот документ высказались 494 депутата, "против" - 58, еще 44 европейских политиков воздержались.



Основные положения резолюции о признании россии государством-спонсором терроризма накануне были согласованы на уровне руководителей политических групп Европейского парламента.

"Европарламент… решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные российской федерацией и ее приспешниками с целью достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, и признает россию как государство, которое спонсирует терроризм и как государство, которое использует террористические средства", - говорится в документе.



Евродепутаты осудили оккупацию россией Запорожской АЭС как действия, направленного на осуществление террора против населения Украины и превращающего атомную станцию в военный объект.



Они выразили солидарность с народом Украины и другими жертвами российской агрессии.



Документ призывает Совет ЕС включить так называемую "группу Вагнера" и другие финансируемые россией милитаризованные группировки в перечень лиц, групп и учреждений, вовлеченных в террористическую деятельность и на которые распространяются соответствующие санкции ЕС.



Евродепутаты отметили необходимость привлечения к ответственности тех государств, негосударственных игроков и отдельных лиц, которые поддерживают и делают возможной вооруженную агрессию россии, а также усиливают ее военные мощи.



В то же время депутаты призвали Еврокомиссию и страны-члены объединить усилия по созданию широкого международного "компенсационного механизма", который должен включать создание международного реестра нанесенного ущерба и механизмы взаимодействия с украинскими властями по этим делам.



Европейские депутаты призвали ЕС и страны-члены запретить публичное использование какой-либо символики, связанной с российской военной агрессией и тем или иным образом оправдывающей или поддерживающей такие преступные действия.



Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на решение Европарламента: