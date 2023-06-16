Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением россии

Депутаты Европейского парламента осудили подрыв плотины Каховской ГЭС и назвали эти действия военным преступлением российской федерации.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге.
Напомним, в ночь на 6 июня из-за действий российских военных была разрушена Каховская гидроэлектростанция, которая находилась под оккупацией в течение последнего года. Вследствие разрушения плотины были затоплены — полностью или частично — города и села ниже по Днепру. Особенно пострадали поселения на левом берегу Днепра. Впоследствии стало известно, что Каховская ГЭС была полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
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