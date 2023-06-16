Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением россии

10:09 15 июня Киев, Украина





Об этом говорится в сообщении на сайте Депутаты Европейского парламента осудили подрыв плотины Каховской ГЭС и назвали эти действия военным преступлением российской федерации.Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге.

"Депутаты осудили разрушение дамбы в украинской Новой Каховке, последнее совершенное россией военное преступление, которое должно иметь последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против россии и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 июня из-за действий российских военных была разрушена Каховская гидроэлектростанция, которая находилась под оккупацией в течение последнего года. Вследствие разрушения плотины были затоплены — полностью или частично — города и села ниже по Днепру. Особенно пострадали поселения на левом берегу Днепра. Впоследствии стало известно, что Каховская ГЭС была полностью разрушена и не подлежит восстановлению.