Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев

14:17 15 декабря Киев, Украина

Европейский парламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. "За" проголосовали 507 депутатов, 12 высказались против.

Принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов людей, погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.
"Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев, и существенно подорвали основы украинского государства, – отмечается в тексте резолюции.
Украина призывает мир признать организованный режимом Сталина Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. На сегодняшний день это сделали 22 государства.

14 декабря решение о признании Голодомора геноцидом принял Сенат Чехии. В принятом документе Верхняя палата чешского Парламента решительно осудила преступления против украинского народа и почтила память миллионов жертв Голодомора в Украине.

Палата депутатов чешского парламента в апреле 2022 года единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годах актом геноцида украинского народа.