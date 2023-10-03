Европарламент поддерживает Украину: 50 млрд евро на Украинский фонд

Европейский парламент принял резолюцию, касающуюся пересмотра бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы. В рамках этой резолюции предусмотрено создание Украинского фонда на сумму 50 миллиардов евро.
Эту информацию предоставил Европарламент.
Поправки, связанные с пересмотром многолетней финансовой программы на период 2021-2027 годов, были одобрены большинством голосов в количестве 393 голосов, против которых выступило 136 депутатов. Еще 92 евродепутата воздержались от голосования.
Согласно тексту резолюции, пересмотр бюджета должен быть направлен на решение множества вопросов, связанных с российской агрессией в отношении Украины. Он также должен способствовать укреплению стратегической автономии и суверенитета Евросоюза, а также предоставить ЕС больше гибкости в реагировании на кризисные ситуации.
Эту информацию предоставил Европарламент.
Поправки, связанные с пересмотром многолетней финансовой программы на период 2021-2027 годов, были одобрены большинством голосов в количестве 393 голосов, против которых выступило 136 депутатов. Еще 92 евродепутата воздержались от голосования.
Согласно тексту резолюции, пересмотр бюджета должен быть направлен на решение множества вопросов, связанных с российской агрессией в отношении Украины. Он также должен способствовать укреплению стратегической автономии и суверенитета Евросоюза, а также предоставить ЕС больше гибкости в реагировании на кризисные ситуации.
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