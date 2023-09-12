Европарламент поддержал закон об общих оборонных закупках

"Сегодняшнее голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, создавая первый инструмент Евросоюза для совместных закупок странами-членами. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость между нашими вооруженными силами, укрепить нашу промышленность и будет содействовать нашей непреклонной поддержке Украины", – сказал после голосования содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галлер.