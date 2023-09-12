Европарламент поддержал закон об общих оборонных закупках

Европарламент 12 сентября проголосовал за новый закон об усилении европейской оборонной промышленности через общие закупки (EDIRPA), целью которого является стимулирование оборонной промышленности и помощь странам-членам ЕС модернизировать вооружение.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Документ поддержали 530 депутатов, против проголосовало – 66, еще 32 – воздержались. Теперь законодательная инициатива нуждается в формальном одобрении Совета ЕС, чтобы стать законом.
Отмечается, что новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA, уже согласованный с Советом ЕС в конце июня, поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Документ поддержали 530 депутатов, против проголосовало – 66, еще 32 – воздержались. Теперь законодательная инициатива нуждается в формальном одобрении Совета ЕС, чтобы стать законом.
Отмечается, что новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA, уже согласованный с Советом ЕС в конце июня, поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.
Европарламент и Совет ЕС достигли согласия о бюджете на 300 млн евро для финансирования этого инструмента. ЕС будет вносить до 20% на каждую закупку от ожидаемой стоимости контракта о совместной закупке – для каждого консорциума стран-членов и ассоциированных стран.
Чтобы воспользоваться этими средствами, компании с контрактами на совместную закупку должны базироваться в ЕС или в ассоциированных странах (в том числе странах Европейской ассоциации свободной торговли, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию). Государства, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.
EDIRPA станет дополнением к Европейскому фонду мира, из которого сейчас финансируется в том числе военная помощь стран-членов ЕС для Украины.
Чтобы воспользоваться этими средствами, компании с контрактами на совместную закупку должны базироваться в ЕС или в ассоциированных странах (в том числе странах Европейской ассоциации свободной торговли, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию). Государства, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.
EDIRPA станет дополнением к Европейскому фонду мира, из которого сейчас финансируется в том числе военная помощь стран-членов ЕС для Украины.
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