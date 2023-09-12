Европарламент поддержал закон об общих оборонных закупках

16:39 12 сентября Киев, Украина

Европарламент 12 сентября проголосовал за новый закон об усилении европейской оборонной промышленности через общие закупки (EDIRPA), целью которого является стимулирование оборонной промышленности и помощь странам-членам ЕС модернизировать вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Документ поддержали 530 депутатов, против проголосовало – 66, еще 32 – воздержались. Теперь законодательная инициатива нуждается в формальном одобрении Совета ЕС, чтобы стать законом.

Отмечается, что новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA, уже согласованный с Советом ЕС в конце июня, поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.
"Сегодняшнее голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, создавая первый инструмент Евросоюза для совместных закупок странами-членами. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость между нашими вооруженными силами, укрепить нашу промышленность и будет содействовать нашей непреклонной поддержке Украины", – сказал после голосования содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галлер.
Европарламент и Совет ЕС достигли согласия о бюджете на 300 млн евро для финансирования этого инструмента. ЕС будет вносить до 20% на каждую закупку от ожидаемой стоимости контракта о совместной закупке – для каждого консорциума стран-членов и ассоциированных стран.

Чтобы воспользоваться этими средствами, компании с контрактами на совместную закупку должны базироваться в ЕС или в ассоциированных странах (в том числе странах Европейской ассоциации свободной торговли, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию). Государства, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.

EDIRPA станет дополнением к Европейскому фонду мира, из которого сейчас финансируется в том числе военная помощь стран-членов ЕС для Украины.