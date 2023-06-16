Европарламент поддержал увеличение производства боеприпасов для Украины

06:45 02 июня Киев, Украина

Европейский парламент принял решение о поддержке проекта закона, направленного на расширение производства боеприпасов и ракет Евросоюзом для Украины, а также ускорение их поставок.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP) направлен на ускорение доставки боеприпасов и ракет в Украину и на помощь государствам-членам пополнить свои арсеналы. Внедряя целевые меры, включая финансирование в размере 500 миллионов евро, ASAP стремится нарастить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов", — говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что Европейская комиссия будет определять, картировать и постоянно контролировать наличие этих оборонных изделий, их компонентов и соответствующих исходных материалов. Законопроект также устанавливает механизмы, принципы и временные правила для обеспечения своевременной и постоянной доступности этой продукции для покупателей в Европейском Союзе.

"Сегодняшнее решение знаменует собой значительный шаг вперед в обеспечении безопасности и обороны нашего Союза, и особенно в нашей продолжающейся непоколебимой поддержке Украины перед российской агрессией. Он повысит нашу способность реагировать на вызовы безопасности. Это — победа Европы и нашей коллективной безопасности", — отметил руководитель переговорной группы Европарламента Кристиан Бушой.

Он добавил, что Европарламент готов к переговорам с Европейским Советом, а также надеется добиться соглашения как можно быстрее.