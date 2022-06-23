Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове кандидатского статуса на вступление в ЕС

Европейский парламент в четверг принял резолюцию с призывом предоставить статус кандидата на членство в Европейском Союзе для Украины и Молдовы и поддержать европейскую перспективу для Грузии.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Документ поддержали 529 депутатов Европарламента, против высказались 45, а 14 – воздержались.
В документе парламентарии призывают Европейский совет предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС "немедленно" . То же рекомендуется для Грузии, "когда ее правительство выполнит" приоритеты, указанные Европейской комиссией.
В контексте жестокой российской захватнической войны против Украины этот шаг будет приравниваться к демонстрации лидерства, решительности и видения, убеждены евродепутаты.
Они указывают, что не существует “быстрого пути” для членства в ЕС и что вступление остается структурированным и основанным на заслугах процессом, требующим выполнения критериев членства в ЕС и зависит от эффективного внедрения реформ .
Парламент приглашает власти Украины, Республики Молдова и Грузии "недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа", ускорить реформы с целью скорейшего эффективного выполнения критериев членства в ЕС.
ЕС – экономический и политический союз 27 европейских государств, образовавшийся после Второй мировой войны. Союз основывается на принципе свободного обращения товаров, услуг и средств между его членами. Граждане ЕС также могут жить и работать в любой стране блока. В нем также действуют общие стандарты во многих областях, в частности в безопасности питания, сельского хозяйства и трудовых прав.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Документ поддержали 529 депутатов Европарламента, против высказались 45, а 14 – воздержались.
В документе парламентарии призывают Европейский совет предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС "немедленно" . То же рекомендуется для Грузии, "когда ее правительство выполнит" приоритеты, указанные Европейской комиссией.
В контексте жестокой российской захватнической войны против Украины этот шаг будет приравниваться к демонстрации лидерства, решительности и видения, убеждены евродепутаты.
Они указывают, что не существует “быстрого пути” для членства в ЕС и что вступление остается структурированным и основанным на заслугах процессом, требующим выполнения критериев членства в ЕС и зависит от эффективного внедрения реформ .
Парламент приглашает власти Украины, Республики Молдова и Грузии "недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа", ускорить реформы с целью скорейшего эффективного выполнения критериев членства в ЕС.
ЕС – экономический и политический союз 27 европейских государств, образовавшийся после Второй мировой войны. Союз основывается на принципе свободного обращения товаров, услуг и средств между его членами. Граждане ЕС также могут жить и работать в любой стране блока. В нем также действуют общие стандарты во многих областях, в частности в безопасности питания, сельского хозяйства и трудовых прав.
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